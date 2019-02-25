توقعات برياح “عالية” مثيرة للغبار بالثلاثاء

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر أجزاء واسعة من الولاية الشمالية برياح عالية مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من صبيحة يوم الثلاثاء يمتد أثرها جنوباً لتشمل جميع ولايات البلاد تدريجياً وذلك خلال فترة التوقع. وناشدت الوحدة بحسب سونا – مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم بحسب التحذير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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