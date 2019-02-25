سوداكال تحلل ثم تقدم.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× ظهر السيد آدم سوداكال من جديد وأعلن ترشحة لرئاسة النادي الكبير، وهو لا زال يقبع في غياهب السجن العميق، ولم يقف الرجل الحبيس بالإعلان ولكنه بقلب قوي بدأ في تفاوض اللاعبين ومشاورة الوكلاء.

× الرأي عندي هو، أن مبادرة ومسابقة سوداكال لإعلان ترشحة وكذلك التفاوض مع اللاعبين، فيه شيء من العجلة والتعجل، ولم يكن وقته طيبا أو مناسبا أبدا أبدا.

× صحيح أن للرجل رغبة عارمة في ترأس النادي العظيم، وهو كذلك كان قد خسر كثيرا قبلا بسبب عدم اتاحة الفرصة له بمباشرة عمله كرئيس من المفوضية والجهات السياسية، وقبل كل هذا تمنعه الكوابل والمكبلات التي تحيط بأياديه وأقدامه في السجن الأليم.

× لا أعرف سببا واحدا يجعل الرجل يظهر في هذا التوقيت المهم للاستقرار وعدم الجدال في القلعة الحمراء، فالفريق له مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء أمام النجم الساحلي التونسي الخطير، نتيجتها الإيجابية تقود الفريق للقرب من النهائي الدولاري والتاريخ الاستثنائي.

× ظهور سوداكال الآن يؤجج بعض النيران ويرفع بعض الأصوات التي ترفض أصلا رئاسة سرداكال، ومن بينها السلطة الرياضية، وهذا بلا شك سينعكس على المجتمع الأحمر، ويشتت تفكيره و ويهدر جهده.

× كان باستطاعة آدم الصبر حتى الفراغ من مباراتي النجم الساحلي على أقل تقدير، إن لم يكن حتى نهاية الدورة العربية وإعلان وقت الانتخابات الحمراء.

× نعلم أن سوداكال يمتلك العضوية المؤهلة للتصويت واختيار المجلس القادم، ونعلم أن للرجل استئناف كان قد قبل ، ولكن يعلم الكافة أن عوارض الرجل كثيرة ومريرة وعديدة تمنعه وتحجب ظهوره في الرئاسة الحمراء.

× حتى لو قبلت السطلة الرياضية ترأس الرجل للمريخ عبر الانتخابات القادمة، فهل من المقبول والمعقول والمنطق والموضوعية أن يكون رئيس أكبر ناد بالبلاد السودانية، حبيسا بأمرالديون وحقوق وراءها طالبون؟

× لا أحد لديه اعتراض على رئاسة سوداكال للمريخ، ولكن يتوجب عليه أن يتحلل من تلك العقبات التي تمنعه من إدارة النادي، فإذا كان الرجل جادا في خدمة الكيان نطلب منه حلحلت ديونه وخروجه نظيفا مبرءا من كل دائن ودين حتى يتلائم وضعه مع وضعية النادي الأمة.

× رغم اعتراضنا على تصرف سوداكال واستعجاله لهذا الإعلان، إلا أننا نشيد بفكرته في التعاقد مع أولئك اللاعبين صغارالسن وكذلك مستواهما العالي الذي أهلهما ليرتديا شعار المنتخب البورندي السشاب.

× وأيضا حديثه عن حل مشكلة سومانا تجد منا الإشادة والتقدير ، وتبقى كل هذه المحاولات محفوفة بالمخاطر والمزالق، لا لسبب غير الوضع المائل الذي يحيط بسوداكال من كل جانب.

× خلاصة الشأن هو، يجب على سوداكال السعي لاستقرار النادي والصبر الجميل حتى ميقات الانتخابات ، ومن قبل كل هذا نطلب منه أن يتحلل من الديون ويخرج طليقا ومن ثم ينعم بإذن الله بحكم المريخ، وبخاصة أن كل الأسماء التي يمكن أن ترأس النادي هي خائفة من الصرف وترفض بشدة الترشح للرئاسة الحمراء، إذن المنصب شاغر لك بس تحلل وتقدم، وتجد منا أعظم دعم وأقوى سند بإذن الله.

ذهبيــــــــــــــــــات

× فشل ليفربول في تحقيق الانتصار المأمول على مان يونايتد حتى يؤمن صدارته ويبتعد عن سيتي.

× الليفر صحيح استلم الملعب ولكنه عجز في تحقيق هجمات مؤثرة على المان يونايتد طوال وقت اللقاء.

× رغم أن الفريق لعب بطريقته المحببة 4، 3، 3، إلا أن ثلاثي الهجوم كان ضعيفا لأول مرة منذ انطلاقة البريمر ليق هذا الموسم.

× صلاح وماني لم يكنا في حالتهما، وفيرمينو خرج مصابا من وقتت بدري.

× دخول استوردج لم يضف للمقدمة بل خصم منها لأن الرجل بعيد جدا عن مثل هذه اللقاءات الكبيرة.

× لو لم يتعادل ليفربول مع لستر سيتي ووست هام لما احتاج اليوم لمثل هذه النقاط.

× قدم الهلال مباراة متوازنة واستطاع الجهاز الفني الجديد رص اللاعبين واختيار الأفضل ووضع التنظيم المناسب.

× الهلال لم يكن يريد أهدافا بقدر ما كان يريد الخروج بالتعادل، لأجل ذلك لم يكن مبادرا بالهجمات.

× كسب نقطة من زامبيا ستكون عونا للهلال في التأهل من هذه المجموعة، لو قدم المطلوب في مبارياته هنا.

× ظلم الحكم الهلال وهو يقوم بطرد اللاعب إدريس أمبوبو، في حالة كانت يستحق الإنذار فيها لاعب زيسكو.

× التحكيم الأفريقي في واد والتحيكم في واد آخر.

× قدم تشلسي ومان سيتي مباراة في غاية الروعة على ختام كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

× توقع السيتي مدرب ولاعبين أن المباراة ستكون لهم سهلة مثل ما حدث لهم في مباراة البريمر ليق، والتي حققوا فيها الفوز على شلسي بستة أهداف دون مقابل.

× تسيد السيتي الشوط الاول كمن عمر المباراة ثم راح ليهو الدرب في بقية المباراة.

× خروج ديبروين من سيتي قلل من قوة الفريق وجعله سهل التعامل لشلسي.

× كان أفضل لاعبي المباراة لاعب تشلسي الأبنوسي كانتي ومن ثم هازارد.

×رفض حارس تشلسي (كيبا) الانصياع لمدربه ورفض الخروج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الغضافي الرابع.

× ماريوس مدرب تشلسي هاج وماج وغضب ولكن الفتى رفض الانصياع لرجاءات لويز وزملائه.

× الحظ وحده ساق السيتي للفوز على تشلسي عشية الأمس.

الذهبيــــــة الأخيــــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذه الصباح نقول، يا سوداكل تحلل وتهيأ ثم تقدم لرئاسة الأحمر.