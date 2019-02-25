- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد المقرر العام للمؤتمر الوطني مصطفى كبر، أن ما تم من أحداث الأيام الماضية ليس انقلابًا على المدنية، وأوضح أن ما قام به الرئيس تم بموافقة الحزب.
وأقر كبر في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” بوجود تخوف من الشارع والحزب بأن ما تم هو انقلاب على المدنية.
وقال إن الرئيس عمر البشير لا يزال هو رئيس المؤتمر الوطني بالانتخاب.
وأضاف بأن الطلب المقدم للبرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية يمكن أن يقبله البرلمان أو يرفضه.
وقال إن القوى الخارجية لم تمد يد العون للسودان في محنته الحالية.
صحيفة الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر الوطني: الطلب المقدم للبرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية يمكن أن يقبله البرلمان أو يرفضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.