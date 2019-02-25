الوطني: الطلب المقدم للبرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية يمكن أن يقبله البرلمان أو يرفضه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المقرر العام للمؤتمر الوطني مصطفى كبر، أن ما تم من أحداث الأيام الماضية ليس انقلابًا على المدنية، وأوضح أن ما قام به الرئيس تم بموافقة الحزب.

وأقر كبر في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” بوجود تخوف من الشارع والحزب بأن ما تم هو انقلاب على المدنية.

وقال إن الرئيس عمر البشير لا يزال هو رئيس المؤتمر الوطني بالانتخاب.

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وأضاف بأن الطلب المقدم للبرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية يمكن أن يقبله البرلمان أو يرفضه.

وقال إن القوى الخارجية لم تمد يد العون للسودان في محنته الحالية.

صحيفة الصيحة