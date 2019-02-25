عاجل.. حفتر والسراج وعقيلة في الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل للعاصمة الإماراتية ابوظبي كل من عقيلة صالح و خليفة حفتر و يصل مساء اليوم فائز السراج و من المتوقع ان يعقد لقاء بينهم برعاية الامارات.

وتشهد ليبيا انقسامات منذ سقوط العقيد الراحل معمر القذافي حيث تم تشكيل حكومتين وبرلمانيين حكومة في الشرق (طبرق) وحكومة في طرابلس بقيادة السراج. ليبيا المختار

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