اللجنة الاقتصادية الفنية المشتركة بين السودان وإثيوبيا تبدأ أعمالها بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بدأت اللجنة الاقتصادية الفنية المُشتركة بين السودان وإثيوبيا أعمالها بالخرطوم أمس، وأكدت أهمية فتح فرع للبنك التجاري الإثيوبي في الخرطوم لتعزيز التعاون المصرفي، فَضْلاً عن ترسيم الحُدُود.
وأكّد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عمر فرج الله، رئيس الجانب السُّوداني في فاتحة أعمال اللجنة، اهتمام رئاسة الجمهورية في البلدين بتطوير علاقات التّعاون الثُّنائي، وأشار إلى أنّ اللجنة حَقّقَت تطوراً إيجابياً في التّعاون الاقتصادي وتبادل المَنَافع في المَجَال المصرفي والتِّجارة والصِّناعة والجمارك والنقل والطُرق والجُسور والثروة الحيوانية والاستثمار والأسواق الحُرّة، وأكّد أهمية تَرسيم الحُدُود ووضع العلامات الحدودية على الطبيعة لتنشيط التِّجارة البينيّة وتَحقيق مصالح الشعبين.
من جانبه، أَكّدَ وزير الدولة بالتجارة والصناعة الإثيوبي يوهانس دينقايو، على رؤية البلدين المُشتركة لتحقيق السّلام والتنمية والاستقرار، وأمّن على اهتمام الحكومتين بتحديث فُرص التعاون الاقتصادي والسَّعي لتجاوز تحديات التّطبيق.
صحيفة الصيحة
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