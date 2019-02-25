وزير الدفاع السوداني داخل القصر ويتحدث عن "مرحلة مفصلية"

نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بيانا، قالت فيه إن نائب الرئيس السوداني، بدأ ظهر اليوم الاثنين، تحركه خلال القصر الجمهوري، إجراءات التسليم والتسلم لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وقالت الوكالة إن الفريق أول ركن، عوض بن عوف، بدأ إجراءات التسليم والتسلم من الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للرئيس السوداني.
وتحدث نائب الرئيس السوداني، عن أن البلاد في "مرحلة مفصلية"، ينبغي أن يقف فيها الجميع صفا واحدا.
ووجه كذلك ابن عوف الشكر للنائب السابق، لمساهمته الوطنية القيمة في كل المواقع التي شغلها.
وكان البشير قد حضر، مساء الأحد ، جلسة، شهدت تنصيب وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا للرئيس، وتنصيب رئيس الوزراء الجديد، محمد طاهر إيلا.
وكان البشير قد عين محمد طاهر إيلا، وإلي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، وعين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.
وأعلن البشير، أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وتعهد بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".
وتعهد البشير بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".
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