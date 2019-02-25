تفاصيل اليوم الاول لنائب الرئيس الجديد في القصر

جرت ظهر اليوم بالقصر الجمهوري اجراءات التسليم والتسلم بين الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول السابق والفريق اول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وتمني الفريق أول ركن بكري حسن صالح لخلفه التوفيق والنجاح في مهمته في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.

من جهته أعرب النائب الأول الفريق اول ركن عوض محمد أحمد بن عوف عن شكره وتقديره للفريق أول ركن بكري لمساهمته الوطنية القيمة في كل المواقع التي شغلها سائلا الله له القبول ودوام التوفيق والسداد.