انطلاق موكب الرفض في الولاية الشمالية _ المناصير

شارك الآلاف في مدن وقرى السودان في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام وذلك قبل ساعات من”الموكب الموحد” للتظاهر في ولايات السودان والعاصمة و الذي دعا له تجمع المهنيين السودانين والقوى المعارضة للمطالبة بتنحى البشير .
خرج المئات في تظاهرة حاشدة بموكب المناصير بسوق النعوفاب البحيرة في الولاية الشمالية شاركت فيها حشود من سكان القرية “ بدأت تجوب شوارع المحلية مطالبين باسقاط النظام متزامنا مع موكب الرفض الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير
وشهدت مدينة الخرطوم مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام .وانطلق المتظاهرون من السوق الكبير بالمدينة وسط هتافات مناوئة للحكومة
واطلقت الاجهزة الامنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واستخدمت “العنف المفرط” فضلا عن شن حملة اعتقالات واسعة شملت طالبات وطلاب جامعيين
وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية دعوا الشعب السوداني الى المشاركة في موكب موحد للتظاهرات في ولايات السودان اليوم الاثنين 25 فبراير بموكب الرفض تزامنا مع موكب العاصمة الخرطوم والذي يهدف لتسليم مذكرة الى القصر الجمهوري تطالب البشير بالتنحي
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