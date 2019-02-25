كبلو: مستشفى السلام للقلب يقدم الخدمة لدول الجوار

وأشار كبلو لدى زيارته مستشفى السلام للقلب بضاحية سوبا، إلى أن الزيارة شملت تقديم بعض المقترحات التي ستتضمن في الاتفاقية الجديدة والتي سيتم التوقيع عليها خلال العام الحالي.
وأوضح أنه من أهم المقترحات إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعمل الصحي لمزيد من التعاون والتنسيق، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية بصورة راتبة وأهمية البحث والإحصاء الحيوي للتعرف على أنماط المرض الموجودة بالبلاد كالصمامات وغيرها.وشدد كبلو على أهمية الدراسات البحثية، وأشار إلى أنه تم استدعاء 4 كوادر طبية من المجلس السوداني للتخصصات الطبية للعمل بمستشفى السلام، مردفا أن التدريب يساعد في ضبط الجودة وتقديم الخدمات الطبية بصورة كبيرة ومطلوبة.
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