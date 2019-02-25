تفاصيل اليوم الاخير لرئيس الوزراء الاسبق

قال رئيس الوزراء السابق معتز موسى، الإثنين، إنه تم تنفيذ أكثر من ٧٧ بالمئة من توصيات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن البلاد تواجه تحديات تستدعي وحدة صف أهل السودان من أجل تجاوزها.

وشكر معتز الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوفاق الوطني السابقة، خلال لقائه معهم بمقر مجلس الوزراء، على جهودهم وحسن تعاونهم في إنجاز المهام الموكلة إليهم خلال المرحلة الماضية وتحملهم لمسؤولياتهم في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.

من جانبه، أعرب وزير رئاسة مجلس الوزراء المكلف أحمد سعد عمر، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء السابق، مبيناً أنه كان مثالاً يحتذى في التجرد والتفاني والإخلاص في العمل، كما قدم شكره أيضاً لكل الوزراء ووزراء الدولة السابقين على تحملهم عبء المسؤولية خلال الفترة الماضية وإسهامهم في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأعرب عدد من الوزراء السابقين في مداخلاتهم أمام اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على القرارات الشجاعة التي اتخذها في سبيل إصلاح الحياة السياسية وتحسين معاش الناس، مؤكدين استعدادهم لتقديم النصح والمشورة متى ما طلب منهم تحقيقاً للتنمية والاستقرار.