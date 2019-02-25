برشلونة يستعيد قوته الضاربة قبل موقعة ريال مدريد

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة للدور نصف النهائي من البطولة، بعد التعادل في الذهاب على ملعب كامب نو بهدف لمثله.
وأعلن نادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عودة آرثر ميلو وياسبر سيليسين لتدريبات الفريق.
وشارك الثنائي في جزء من التدريبات الجماعية وهو ما يعزز من إمكانية مشاركتهما في اللقاء أمام ريال مدريد.
وكان "آرثر" قد غاب عن برشلونة منذ 9 فبراير الماضي بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر بينما كان يعاني "سيليسين" من إصابة في عضلة التؤام في أسفل الساق اليمنى خلال مشاركته في أحدى تدريبات الفريق يوم 1 فبراير الماضي.
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