شرطة السودان تهاجم تظاهرة داخل جامعة في أم درمان

ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن شاهد عيان قوله ان الشرطة السودانية اطلقت قنابل الغاز المسيل الدموع تجاه الطالبات داخل أسوار جامعة الأحفاد للبنات".
ووفقا للشاهد، كانت الشرطة طوقت سور الجامعة مع انطلاق التظاهرة.
في سياق متصل، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم وأم درمان، أمس الأحد.
وقال شاهد من "رويترز" إن القوات واجهت نحو ألف من المحتجين في أم درمان تزامنا مع آداء مسؤولين جدد اليمين أمام الرئيس عمر البشير الذي حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، يوم الجمعة.
ومن المقرر أن تتوجه المظاهرات المحتجّة في السودان اليوم الاثنين إلى القصر الجمهوري وفقًا لما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.
ويلعب "تجمع المهنيين السودانيين"، والذي يضم لجنة أطباء السودان المركزية، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة المعلمين المركزية، وتحالف المحامين الديمقراطيين، دورا هاما في المظاهرات والاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.
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