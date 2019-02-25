السودان: مظاهرات في الخرطوم واتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل قري بالارياف

انطلق موكب الرفض الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير بالسوق العربي في الخرطوم متوجهاً نحو القصر في مواصلة للتظاهرات المطالبة بتنحي البشير ورحيل نظامه، هذا وانطلقت هتافات الثوار بشعارات تنادي باسقاط النظام .
كما امتدت الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل قري في الارياف. وفي الخرطوم خرجت مسيرات مناهضة للحكومة رفعت لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية". فيما أطلقت الشرطة بحسب شهود عيان الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
و الاثنين ، رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية"، وهو الشعار الذي استخدم مرارا في الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة جاكسون في الخرطوم وجامعة الاحفاد فيما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل منازل .
وخرجت احتجاجات في المحيريبا استجابة لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين" الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. .
وانباء تفيد باقتحام الامن لجامعة السودان العالمية والقيام بضرب وترويع الطلاب واعتقال العشرات منهم.
وتشير السلطات إلى أن 24 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصا بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير دون انقطاع،
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