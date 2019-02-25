السودان: مظاهرات في الخرطوم واتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل قري بالارياف

كما امتدت الأحد حركة الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبر، لتشمل قري في الارياف. وفي الخرطوم خرجت مسيرات مناهضة للحكومة رفعت لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية". فيما أطلقت الشرطة بحسب شهود عيان الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

و الاثنين ، رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية"، وهو الشعار الذي استخدم مرارا في الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة جاكسون في الخرطوم وجامعة الاحفاد فيما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل منازل .

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وخرجت احتجاجات في المحيريبا استجابة لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين" الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. .