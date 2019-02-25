مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر الخرطوم للاوراق المالية اليوم الاثنين مستقراً عند 13444.09 نقطة .وفى معاملات اليوم ومقارنة مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 56,003,423 جنيها الي 38,440,316 جنيها بنسبة إنخفاض بلغت 31 % .

وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 24,062,229 الي 96,404 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت 99.6 % ، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 47 الي 77 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 64 % .

وفى مجال حركة الاسعار شهد القطاع الصناعي اليوم إستقرار سعر سهم شركة النيل للأسمنت عند 0.35 جنيه.

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار اليوم إستقرار سعر كل من صندوق البركة الإستثمار الثاني – إنجاز2 عند 100.3 جنيه وصندوق الجامعة الوطنية الإستثماري عند 100.54 جنيه وصندوق محالج الشركة الافريقية عند 100.54 جنيه .

وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية إستقرار سعر 8 إصدارات وذلك من جملة 8 إصدارات تم تداولها اليوم .