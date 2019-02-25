وفرة واستقرار في أسعار السكر بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشاربعض تجار السكر بسوق أمدرمان لاستقرارأسعار السكر منذ نهاية الأسبوع الماضي ، مبينين أن سعر (50) كيلوبسعر (1,370) جنيه أما زنة (10) كيلو (280) جنيهاً، لافتين لاستقرار أسعار السكر المستورد. وأضافوا أن هنالك وفرة في السلعة بالأسواق.

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