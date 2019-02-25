ارتفاع في الذهب ..تعرّف على سعر الجرام باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد أسواق الذهب بالخرطوم زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة لارتفاع سعرالصرف والبورصة العالمية مما انعكس على ركود الأسواق .

وقال صاحب مجوهرات جسر الخليج مهند لـ(السوداني)أمس إن سعر جرام الذهب البحريني قفز إلى (3,100) بدلاً عن (2,300) جنيه وسعر المصنعية (300) جنيه عيار (21) جراماً فيما قفز الذهب التركي إلى (4)آلاف جنيه بدلاًعن (3,200) جنيه وسعر المصنعية (400) جنيه واصفاً الزيادات خلال الفترة السابقة بغير الحقيقية ورهن تراجع أسعار الذهب بتراجع الدولار الجمركي ، وقال إن حركة البيع تقدر بنسبة(55%) .

وفي المقابل قال صاحب مجوهرات بالخرطوم محمد لـ(السوداني) أمس إن هنالك تراجعاً طفيفاً في الأسعار نتيجة تراجع سعرالصرف، مبيناً أن أعلى سعر للذهب الجديد بـ(4) جنيهات بسعر الشيك أما سعر الذهب المكسور (2,100) جنيه ، مبيناً أن سعرجرام الذهب البحريني(3)آلاف جنيه للجرام ، ولفت إلى أن تراجع الذهب حدث نتيجة لاستقرار حركة التجارة العالمية في الخارج.

وأشار تاجر فضل حجب اسمه إلى أن أسواق الذهب تشهد ركوداً كاملاً في حركة البيع ، وتوقع حدوث زيادة في الأسعار لارتفاع سعرالصرف، مبيناً أن سعرالجرام الجديد بسعر الشيك (4) آلاف جنيه أما سعر الكاش (3,100)جنيه، واصفاً حركة البيع بالضعيفة، وأشار إلى أن أغلب المواطنين يشترون الذهب للاستثمار، وتوقع زيادة أسعار الذهب ومضى قائلاً : إن سعر الذهب بصفة خاصة لا يستطيع التجار السيطرة عليه ، وأوضح أن الأسعار متغيرة.

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