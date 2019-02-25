شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس شعبة القوات المسلحة بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق خليل محمد الصادق، إن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه على الجميع، فهو يمنع التجمعات والاجتماعات، ليعطي فرصة لترتيب الأوضاع، وبشأن الحوار مع الشباب المحتجين قال : الحوار لن يتم في الشوارع، وإنما عبر جلسات والجلوس مع المتظاهرين سيتم بالاستماع إلى (كل حاجة) وسيكون حواراً بلا حدود بحسب صحيفة آخر لحظة، متوقعا عدم توقف المظاهرات، وقال (المظاهرات ما حتقيف لأن سقف مطالبها عالي).

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول برلماني: قانون الطوارئ سيمنع التجمعات والاجتماعات والحوار مع المحتجين لن يتم في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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