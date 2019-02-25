“ود الشيخ” عودة بلا اثر!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[لم أتفاجأ لعودة “ود الشيخ” لرئاسة المريخ متراجعا عن الاستقالة التي سبق ان دفع به بدافع ممارسة الضغط علي المجلس المنتخب !!

[عاد “ود الشيخ” من تلقاء نفسه وبعد ان شعر بالتهميش من قادة المجلس الذين استغربوا من ابتعاده دون ابداء اي اسباب وكأن سفينة المريخ يمكن ان تغرق دون ان يكون هو علي دفتها!

[شخصيا كنت من اشد المناصرين لاستقالة “ود الشيخ” باعتبار ان المريخ لم يستفد مطلقا من جلوسه علي كرسي الرئاسة بقدرما كانت الخسارة كبيرة بتواجده غير المجدي!

[عاد “ود الشيخ” بعد ان احس بقرب تحقيق المريخ لبطولة كاس زايد وهو بلا شك يرغب في ان ينسب الانجاز له باعتباره رئيس النادي!!

[انتقادي لـ”ود الشيخ” لم يكن نابعا من فراغ سيما وان السيرة الذاتية لـ”ابوالقوانين” تخلو تماما من اي انجاز اضافه للمريخ بقدرما خصمت مواقف الرجل من الاحمر وخير برهان علي ذلك تدخله بالجودية لانهاء الازمة الرياضية بين الهلال واتحاد الكرة في عهد الروف “شداد” حينما تقدم “ابوالقوانين” باستئناف انابة علي الهلال رغم ان القوانين واللوائح حينها كانت ستعاقب الهلال بالهبوط الي الدرجة الاولي !

[هذا هو “ابو القوانين” الذي وزع علي الصحف بيانا اكد من خلاله صحة موقف “سوداكال” وعدم وجود نص يمنع جلوسه علي كرسي رئاسة المريخ ليتفاجأ الجميع بنكوص الرجل عن موقوفه وهو يقبل بالتعيين رئيسا للجنة تسيير ليحكم المريخ علي حساب “سوداكال” الذي كان يري احقيته بحكم المريخ!!

[لم يعد “ود الشيخ” لحل المشاكل المالية التي تعترض طريق المريخ ولا ليقدم الدعومات المادية للزعيم بقدرما اراد تحسين سيرته الذاتية ليضيف اليها نجاحه في قيادة المريخ للفوز بالطولة العربية رغم ان عودة الرجل من شأنه ان تؤثر سلبا علي الزعيم!

[شخصيا تجنبت الاشارة لـ”ود الشيخ” منذ تقدمه باستقالته من رئاسة النادي انطلاقا من وعد قطعته بان لا اتعرض حال لس في بيته لكنني ساكتب عنه عقب تراجعه عن الاستقالة باعتباره شخصية عامة وبرأيي ان التراجع عن الاستقالة خصم من رصيه الكثير.

[عودة “ود الشيخ” لرئاسة النادي لن يكون لها اثر!

[“ود الشيخ” عودة بلا اثر!!