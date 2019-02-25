أعلن رسمياً تأجيل مؤتمره العام الوطني: البشير مازال رئيساً للحزب والطوارئ لا تعني إيقاف الأنشطة...

الخرطوم: الصيحة

أعلن رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني د. عبد الرحمن الخضر، رسمياً تأجيل المؤتمر العام القادم، فيما أكّد استمرار انعقاد مُؤتمراته بالمركز والولايات، وكلّف نُوّاب رئيس الحزب في الولايات بمسؤولية رئاسة الحزب، وأكد الخضر أنّ حديث الرئيس البشير بأنّه سيكون على مسافةٍ واحدةٍ مع كل الفاعلين في الساحة لا ينفي رئاسته للوطني، “إذ لم يصدر عنه ولا عن أجهزة حزبه ما يُفيد بغير ذلك”، إضَافَةً إلى رئاسته للجمعية العامّة للحوار والآلية التّنسيقيّة المُتفرِّعة منها، وكشف الخضر في تعميم صحفي أمس، عن تكوين غُرفة عمليات برئاسة نائب رئيس الحزب د. فيصل حسن إبراهيم لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس فيما يلي عمله كحزبٍ سياسي، وقال إنّ الحزب سيشرع في حوارٍ واسعٍ مع كل القُوى المُوالية والمُمانعة وغيرها من الكيانات المُجتمعية وأصحاب المُبادرات عبر اثنتي عشرة لجنة كُوِّنت لهذا الغرض، وقال الخضر إنّ خطاب الرئيس تضمن إشارات مُهمّة تُحَدِّد ملامح المرحلة المقبلة، وأكّد أنّ إعلان الطوارئ من شأنه أن يُساعد الحكومة المُكلّفة في القضاء على مظاهر الاختلال في تهريب موارد البلاد أو السلع، إضافَةً للتعامل مع أيِّ جُنوحٍ نحو أعمالٍ تَخريبيّةٍ للمُنشآت، وقال: “ليس المقصود بها بداهةً إيقاف الأنشطة السِّياسيَّة المُفضية إلى الحوار”، ونوّه إلى إيلاء اهتمامٍ خاصٍ لقضايا الشباب، وأوضح أنّ حل الأجهزة التّنفيذيّة بالمركز والولايات لحين الوصول الى طريقة مثلى لإدارة البلاد عبر حكومةٍ متّفقٍ عليها لمُعالجة المشكل الاقتصادي والوصول بالبلاد لبر الأمان، ووصف الخضر طلب تأجيل نقاش التّعديلات الدّستورية بالبرلمان بالإشارة الذكية لأنّها تفتح الباب مُجدّداً لبحث الموضوع والوصول فيه عبر الحوار لما يرضي الأطراف جميعاً، وقال إنّ الشكل الذي ستنتهي إليه المرحلة القادمة هو مُهمّة المُتحاورين، سواء الذين سبقوا للحوار الوطني أو الذين ينضمون إليه.

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