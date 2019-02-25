المريخ يتدرب في تونس تأهباً لمواجهة النجم الساحلي

رفع فريق كرة القدم الأول بنادي المريخ من نسق تمارينه التحضيرية مساء امس وذلك تأهبا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم المقررة يوم الأربعاء حيث يجابه الفريق الأحمر بمباراة مهمة يبحث فيها الفريق عن تحقيق الإنتصار على الخصم، لتسهيل المهمة في لقاء العودة لآجل بلوغ النهائي العربي، وركز يامن الزلفاني خلال تمرين الأمس على تجهيز عناصر الفريق الأحمر بصورة مثالية للمواجهة الإفريقية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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