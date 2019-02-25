المحكمة تمهل آدم سودكال فرصة أخيرة لتوكيل محامٍ للدفاع عنه

الخرطوم: تسنيم جدو أمهلت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي مصعب عبد الله أمس، المتهم آدم سودكال فرصة أخيرة لتوكيل محامٍ للدفاع عنه في القضية المتهم فيها بالاحتيال على سعودي والاستيلاء على (50) مليون يورو، وحددت المحكمة جلسة منتصف شهر مارس، للسير في إجراءات القضية. وحسب الاتهام، يواجه (آدم سوداكال) تهماً بغسيل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة في بلاغين منفصلين، أحدهما الشاكي فيه سعودي اتهمه بالاستيلاء على (50) مليون يورو، وذلك بعد ارتداد الشيك الذي وقعه لصرفه من أحد البنوك الأوروبية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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