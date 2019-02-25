الرئيس: اختيار الولاة ليس لعصبية المهنة وإنما لتجويد الأداء

الخرطوم : أحلام الطيب – تصوير: سفيان البشرى

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير بالقصر الجهوري أمس، كل من النائب الأول ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء القومي محمد الطاهر أيلا، بجانب (17) والياً، وظهر البشير وحكام الولايات بكامل زيهم العسكري، وأكد الرئيس خلال مخاطبته الولاة الجدد، إن المرحلة تتطلب جهداً وعملاً خاصاً بولاة خاصين، وقال إن اختيارهم من المؤسسة العسكرية والنظامية ليست عصبية للمهنة، وإنما لتجويد الأداء، وأضاف أن اختيارهم جاء بعد تقليب وتمحيص، وقال مخاطباً الولاة : (أنا مقتنع تماماً بأنكم ملمين بمهام المنصب والمهمة الموكلة إليكم في هذه المرحلة من تاريخ السودان .. ونحن علي ثقة بأنكم ستكونون علي قدر التحدي وزيادة)، ووجه الولاة بإحسان الاختيار العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العطاء.

بسط العدل بين الناس

وأكد النائب الأول في تصريح عقب مراسم أداء القسم، أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكداً أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا، وأكد ابن عوف أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، وأنه لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفاً أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة، على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد، واعتبر النائب الأول أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، داعياً الجميع للعمل على تحقيق طموحاته من خلال بسط العدل بينهم، قائلاً “هم جميعهم أبناؤنا وبناتنا وسنكون معهم على تواصل”، ودعاهم إلى المعقولية وعدم الجنوح في المطالب.

محاربة الفساد

وتعهد رئيس الوزارء محمد طاهر إيلا في كلمة قصيرة عقب أدائه القسم، بانتهاج سياسات تمكن من تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الفساد، فضلاً عن تفجير طاقات المواطنين وتوفير ما هو مطلوب وتوفير فرص العمل للشباب، وأضاف: “نأمل أن تكون الفترة المقبلة فترة نتجاوز فيها كثير من المعوقات التي يمر بها الوطن، وجعلته في مؤخرة دول العالم رغم كل ما يتمتع به”، وقال إن المرحلة تتطلب جهداً وتعاون الجميع لتحقيق آمال المواطنين، وإن حكومته ستضع نصب أعينها معالجة القضايا وهموم المعاش والخدمات، وتابع” سنكون خصوماً لكل من يعمل على الإضرار بالوطن والمواطنين”.

راجع ص (3)(4)(5)

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