الخرطوم: الصيحة وصف د. آدم موسى مادبو، رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي، قرارت رئيس الجمهورية بحل الحكومة بأنها صائبة وجريئة. وقال مادبو، حسب (أس. أم. سي) أمس، إنه ليس هناك ما يرضي الجميع، وأضاف بأن هذه القرارات قد تكون مقبولة من فئة ومرفوضة من أخرى. وأكد أن حل حكومة الوفاق يعتبر قراراً صائباً وهو خطوة ممتازة جداً وستجعل الرئيس في موقف الحياد من الجميع كما أن هذه القرارات ستعمل على تهدئة الشارع. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

كانت هذه تفاصيل خبر التيار العام بحزب الأمة: قرارت حل الحكومة صائبة وجريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.