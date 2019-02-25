أقسموا أمام الرئيس جنرالات في الولايات.. نسخة جديدة للإنقاذ

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بالقصر الجمهوري أمس، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا، وولاة الولايات الجدد بحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس، فيما غاب من الولاة والي الشمالية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، بعد أن طالبت المؤسسة العسكرية ببقائه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة .

تقرير:أحلام الطيب

تصوير: سفيان البشرى

عصبية المهنة

وأكد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الولاة عقب مراسم أداء القسم، أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية جديدة تتطلب تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وازدهارها، وجدد البشير ثقته في قدرة الولاة على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن اختيارهم تم بعناية وتمحيص وثقة، مؤكداً دعم الدولة لهم بما يمكنهم من الاضطلاع بمهامهم وتحقيق الأهداف المنشودة .

وفوض رئيس الجمهورية الولاة في اختيار من يرونه مناسباً لإعانتهم ودعمهم، ووجه بأن يكون الاختيار للكفاءة والقدرة في المقام الأول، وقال إن اختيار الولاة جاء استناداً على معايير الكفاءة وليس مبدأ عصبية المهنة، وبعد تمحيص وتقليب للخيارات، معرباً عن أمله في أن يكون التوفيق حليفهم، وقال نسأل الله أن يكون التوفيق لكل واحد في موقعه الذي يتولاه، وقطع بقناعته بشكل تام بإلمام الولاة بمهام المنصب والمهمة الموكلة إليهم، لاسيما في ظل هذه المرحلة من تاريخ السودان، وأبدى رئيس الجمهورية ثقته التامة في الولاة الجدد، وقال (نحن علي ثقة بأنكم ستكونون علي قدر التحدي وزيادة، والكلام هذا لم يأت من فراغ وإنما باقتناع بمقدرات كل من تم اختياره لهذا المنصب).

توجيهات رئاسية

وركز البشير في خطابه للولاة على أهمية المرحلة التي اختير لها ولاة لمواجهة تحديات المرحلة، وقال : (إن المرحلة تتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً يضمن تحقيق الأمن والاستقرار)، وتابع (رأينا أن المرحلة تتطلب جهداً خاصاً وعملاً خاصاً وأناساً خاصين) .

ولمزيد من إحكام الضبط وجه الرئيس الولاة الجدد باعتبارهم رؤساء للجنة الأمن في ولاياتهم، باختيار العناصر التي يمكن أن تعمل على حسن إدارة الولاية، والأداء بمستوى يحقق آمال وتطلعات ورغبات الشعب في عيش كريم وأمن واستقرار .

ووجه البشير بتكليف الضباط التنفيذيين بإدارة المحليات خاصة، وأن الولاة ستؤول إليهم مهمة الأمن والخدمات لإدارة المحليات، وشدد علي ضرورة إعطائهم الفرصة لأداء مهامهم، وأيضاً إتاحة الفرصة حتى يتم تقليب في الخيارات المختلفة داخل الولايات ليتم اختيار الأفضل

دعم الولاة

وتعهَّد البشير بتقديم العون والمساعدة لكافة الولاة دون استثناء، لاسيما الولايات الحدودية، والتي يغلب عليها الطابع الأمني، ودعا الولاة بان يعكفوا على دراسة الأوضاع، والوقوف ميدانياً ووضع خيارات، وسيكون هنالك تواصل بينكم مستمر لحسن الأداء، توطئة للخروج بالسودان من هذه المرحلة بمزيد من الاستقرار والأمن لكل مواطني السودان، وتقدم بشكره للولاة على قبول التكليف لاسيما في هذه المرحلة.

قضايا المعاش

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر إيلا، اسأل الله أن أتوفق فيما أوكل لي من مهام في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن، خاصة وأنها تتطلب جهداً وتعاوناً من الجميع لتحقيق طموحات الوطن والمواطنين، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من معالجة القضايا التي تمثل هموماً للمواطنين، لا سيما الخدمات ومعاش الناس والإدارة .

وتعهد ايلا بإعمال العدل بين الناس، وقال (سنكون خصوماً لكل من يفسد ويعمل للإضرار بالوطن والمواطنين، بجانب تفجير طاقات الوطن والتمكن من المساهمة في توفير ما هو مطلوب من ترقيه للحياة ومعالجة لقضايا المعاش، بجانب توفير فرص العمل للشباب لتحقيق آمال الوطن، وقال نأمل أن نتجاوز المعوقات التي حدت بالوطن ليكون في مؤخرة دول العالم، رغم أنه يتمتع بإمكانيات يمكن أن ينطلق بها ليأخذ مكانه الطبيعي، فضلاً عن معالجة القضايا العالقة التي تمثل هم المواطنين في الخدمات والمعاش، وشدد على ضرورة وضع برنامج عاجل .

ابن عوف .. ماذا قال ؟

في السياق أكد النائب الأول، وزير الدفاع عوض بن عوف، أن التعقيدات الاقتصادية والأزمة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر ومضاعفة جهود كل السودانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم سيسعون لبسط العدل بين الناس ما استطاعوا.

وشدد ابن عوف على أن توطيد الأمن وبسط الاستقرار يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوحدة أبناء الشعب وتكاتفهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، مضيفاً أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة الراهنة على تهيئة المناخ للعمل السياسي بالبلاد، داعيا الإعلام إلى القيام بدوره الوطنى في التبصير بقضايا الوطن وتوحيد طاقات أبنائه حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.

واعتبر الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف أن الشباب يمثلون مستقبل البلاد، داعياً الجميع للعمل على تحقيق طموحاته من خلال بسط العدل بينهم، قائلاً “هم جميعهم أبناؤنا وبناتنا وسنكون معهم على تواصل”، ودعاهم إلى المعقولية وعدم الجنوح في المطالب.

تحديات تواجه الولاة

إلى ذلك تعهَّد والي ولاية النيل الأزرق ووزير الدولة الأسبق بوزارة الدفاع الفريق أول ركن يحي محمد خير، بإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية من علاج وسكن وتعليم، وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الولاة الاستمرار في تنفيذ الخطط التي وضعت في السابق، وجاء التعليم في سلم أولوياته، حيث قاربت عقارب الساعة على عقد امتحانات مرحلتي الأساس والشهادة السودانية، بجانب توفير مواد البترول لمقابلة حصاد الموسم الزراعي الصيفي الذي سيقبل قريباً، وأكد يحيى على التعاون والتنسيق بين الولايات ورئاسة الجمهورية والوزارات المختلفة .

ظروف استثنائية

ويقول والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي محمد سالم علي ، إن توجيهات رئيس الجمهورية للولاة واضحة، تتمثل في تأمين سبل وفرص العيش الكريم لمواطني الولايات، وحفظ أمنهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم، فضلاً عن إقامة العدل، وإن كل المواطنين سواسية بمختلف توجهاتهم وأحزابهم، وتابع (نحن كما تعلمون أفراد قوات مسلحة، من هذا الشعب وإليه الشعب السوداني شعب كريم آزر القوات المسلحة، ودعمها منذ الخمسينات كما تعلمون الجيش السوداني هو الوحيد في الدنيا الذي يحارب منذ 1955، والى اليوم، وما كان ذلك يتأتى لولا مناصرة ومشاركة الشعب بمختلف قطاعاتهم، والولاه تم تكليفهم من ولايات مختلفة ومناطق مختلفة، لكنهم جميعهم تم اختيارهم من القوات المسلحة وصاروا جسم واحد ولائهم وقبيلتهم للقوات المسلحة، وولائهم لله والوطن، ثم إلى قيادتنا)، متعهداً بالسعي في توفير العيش الكريم وإقامة العدل بين الجميع بالتعاون مع جميع مكونات الولاية، وقال (نحتاج إلى التكاتف مع الجميع لتجاوز المرحلة) .

وأشار والي الجزيرة إلى أن الدولة تمر بظروف استثنائية واقتصادية معلومة الأسباب، مشيراً إلى سعيها لإزالة العقبات، واضاف أن التحديات والصعوبات أمر وارد في حياة الأمم والشعوب، ولكن قوة الدولة في تصديها ومجابهتها للتحديات وتشخيصها ومعرفة مسبباتها، والعمل علي إزالتها، حتى لا يحدث انهيار للدولة أو تفتيت أو تشرذم للشعب، وقال لقد شاهدنا أمم كثيرة نهضت من بين الركام، لكن ذلك لم يتم إلا بتعاون من مكونات الشعب وتماسكهم نحو هدف واحد، وحفظ أمن دولتهم واستقرارها ونمائها، وقال: (كما هو معلوم السودان به أحزاب مختلفة، وأي حزب لديه أطروحاته ومبادئه لكن الأمن القومي السوداني متفق عليه من جميع الأحزاب، لذلك نحن سنسعى مع كل مكونات الولايات لحفظ الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم وإقامة العدل بين الناس ومشاورتهم وإشراكهم .

وأعرب والي ولاية الخرطوم الفريق شرطة عثمان هاشم الحسين إنابة عن الولاة عن شكرهم وتقديرهم للثقة الكبيرة التي أولاهم إياها رئيس الجمهورية لتولي مهامهم كولاة، وتعهَّد ببذل كافة الجهود لتحقيق أهداف الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالولايات، وتوفير الخدمات عبر التعاون والتنسيق مع مجتمعات الولايات لإنفاذ مهامهم.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تعتبر استثنائية تتطلب الحزم والحسم عبر القانون

مشاهدات ومتابعات

خطاب رئيس الجمهورية للولاة تباين مابين نصائح وتوحيهات للقادة العسكريين، تمنى لهم التوفيق في مهمتهم المقبلة .

حرص كل من النائب الأول وزير الدفاع عوض بن عوف ووالي النيل الأزرق الفريق أول ركن يحيى محمد خير، على حمل عصاة سوداء اللون، و(الدق) بها علي الأرض خلال حديثمها للصحفيين، حيث أكدا تمسكهمها بأدبيات المؤسسة العسكرية .

لأول مرة سيطر التقشف على مراسم أداء القسم، واقتصرت الضيافة على المياه الغازية فقط .

عقب خروج الرئيس من القاعة الكبرى ازدحم البهو الرئيسي المؤدي لمكتب الرئيس بأصحاب البزات العسكرية، تقدمهم النائب الأول ووزير الدفاع الذي أدلى لأول مرة بتصريح صحفي، ومازح الإعلاميين قائلاً: (طبعاً أنا أول مرة أصرح اعترافاً مني بأهمية دورهم وصافح النائب الأول الإعلاميين فرداً فرداً) .

وفي سابقة تعد الاولى من نوعها تغلبت البزة العسكرية على المسؤولين الذين أدوا القسم بالقصر الجمهوري أمس، تقدمهم رئيس الجمهورية، الرتب العسكرية تفاوتت من قوات الجيش والأمن والشرطة.

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