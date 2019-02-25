ارتفاع في سعر جرام الذهب للكسر

الخرطوم: مروة كمال كشف تجار الذهب بمجمع الذهب الخرطوم عن ارتفاع سعر الكسر لجرام الذهب الي 2,650 جنيه بدلاً عن 2,500 جنيه، وعزا أحد الصاغة بالمجمع ـ فضل حجب اسمه ــ الارتفاع الى ارتفاعه في البورصة العالمية، فضلًا عن زيادة سعر الدولار في السوق الموازي وقلة السيولة في السوق، مؤكداً زيادة الطلب على الشراء بالشيك خلافاً إلى الكاش لتخوف أغلب المواطنين من ضياع أموالهم المودعة بالبنوك لذلك يفضلون تحويلها الى ذهب، وقال إن سعر الجرام عيار 21 للذهب البحريني بلغ 2,350 جنيه والخليجي 2450 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجرام للذهب الوطني 2850 جنيها، وبلغ سعر الجرام للذهب التركي 3,500 جنيه، وقال إن حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد مؤخراً تزيد من الطلب على شراء الذهب وتؤثر في سعره. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

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