الخرطوم: آخر لحظة أعلن حزب الأمة الوطني، بقيادة رئيس لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان، عبد الله علي مسار، تأييده لقرارات الرئيس البشير، بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وتشكيل حكومة كفاءات، والقرارات المصاحبة للخطاب حال تطبيقها بشفافية وصدق، واعتبر مسار بحسب (باج نيوز) أمس، أن تحقيق مطالب المعارضة والمحتجين في وقت واحد أمراً مستحيلاً، وطالب المحتجين بقبول قرارات الرئيس باعتبارها تدرجاً في الإصلاح وعدم رهن الوطن للغضب وتصفية الحسابات، وأشار مسار إلى أن حكم “الإنقاذ” تجذر لثلاثة حقب لذلك من الصعب اجتثاثه وأضاف: “يجب الاعتبار بالماضي والعافية تأتي درجات ليس بضربة واحدة”. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

كانت هذه تفاصيل خبر مسار لـ(المحتجين): العافية درجات والإنقاذ يصعب إجتثاثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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