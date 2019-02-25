إلغاء منصب المعتمدين في حكومات الولايات

الخرطوم: آخر لحظة حصلت (آخر لحظة) على معلومات جديدة بشأن تشكيل حكومات الولايات المرتقبة، وأبلغت مصادر موثوقة الصحيفة عن إلغاء منصب المعتمدين في التشكيل المرتقب، والاستعاضة عنهم بالمدراء التنفيذيين لإدارة مهام المحليات. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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