الفريق سالم .. العسكري السياسي

يمتاز والي الجزيرة الجديد الفريق ركن علي سالم بالحنكة السياسية قبل العسكرية وقوة الشكيمة، استفاد كثيراً من التنقلات العسكرية في الجيش، حيث تقلَّد عدداً من المناصب الرفيعة، حتى وصل إلى وزير دولة بالدفاع، عمل بعدد من المناطق بالبلاد خلال مسيرة عمله بالجيش، ابتداءً من شرق السودان وحتى غرب البلاد .

رسمه: أحمد قسم السيد

سيرة ومسيرة

الفريق ركن علي سالم من أبناء منطقة حجر العسل أقصى جنوب ولاية نهر النيل تحديداً، في المنطقة الفاصلة بين ولايتي نهر النيل والخرطوم، التي تبعد عن العاصمة القومية حولي مائة كيلو متر شمالاً، وتبدأ من الشلال السادس (السبلوقة) إلى البسابير شمالاً، على الضفة الشرقية لنهر النيل، سالم من مواليد العام 1958م، درس الابتدائي والمتوسطة بحجر العسل، ثم المرحلة الثانوية بمسقط رأس رئيس الجمهورية (حوش بانقا) جنوب مدينة شندي، والتحق بالكلية الحربية في العام 1987م الدفعة (30) .

يقول عنه ابن منطقته ـ فضل حجب اسمه ـ إن سالم يحب التراث كثيراً، ومهتم به جداً، ويسجل زيارات متواصلة للمناطق الأثرية، خاصة وأنه ولد بولاية تمتلك الكثير من الحضارات القديمة، مثل البجراوية والنقعة والمصورات وشلال السبلوقة

شخصية اجتماعية

فيما يشير عمدة الحسانية بولاية نهر النيل محمد كرودة، إلى أن الفريق سالم شخصية اجتماعية، يحرص على الاستماع لآراء الآخرين، وهو رجل فاضل له مكانته بين أوساط المجتمع بكافة قرى الولاية، وأضاف إنه قدَّم الكثير لأهله، ومازال دعمه متواصلاً لكل من حوله، ويبادر دائماً بحلحلة المشكلات القبلية، وله إسهاماته الكبيرة في إتمام عمليات الصلح بين القبائل، فضلاَ عن المساعدات التي يقدمها للمرضى عبر مشاركاته الاجتماعية، وأضاف كرودة أن سالم كلمته مسموعة عند الآخرين.

طموحات وتطلعات

بالمقابل يقول عنه جاره بمنطقة حجر العسل بابكر ود البيي، إن سالم يستحق أن يكون والياً بما له من إمكانيات ضخمة، تمكنه من قيادة العمل السياسي، خاصة وأنه تقلَّد منصب وزير دولة بوزارة الدفاع، وهي وظيفة سياسية من الدرجة الأولى، وتوقع ود البيي لـ(آخر لحظة) أن يستطيع والي ولاية الجزيرة الفريق سالم تلبية طموحات وتطلعات سكانها، وأن يذهب في ذات الطريق الذي كان يسير فيه محمد طاهر إيلاً.

الأزمة السياسية

تحديات جمه تنتظر سالم بولاية الجزيرة، خاصة وأن الولاية كانت قد شهدت خلال العام الماضي أزمة سياسية مكتومة، ما زالت حتى الآن آثارها باقية، حتى بعد مغادرة محمد طاهر إيلا لأرض المحنة، بجانب تحديات مشروع الجزيرة، بعد أن تم تحويله من قومي إلى ولائي، مما يتطلب تدابير وقرارات صارمة ومتابعة مستمرة، لاسيما وأن جزءاً كبيراً من المشروع يعاني من عدم وصول خط الكهرباء، في ظل انعدام الجازولين، خاصة وأن الولاية مقبلة على حصاد القمح والقطن وبعض المحاصيل الإنتاجية، مما يتطلب توفير كميات كافية من الوقود، لاكتمال عملية الحصاد والبدء في عملية التصدير وإدخال العملات الحرة.

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