الكشف عن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة إلى 300% وانعدام في عقاقير الأمراض النفسية

ارتفعت نسبة الزيادة في أسعار الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة من خارج البلاد بنسبة 300% .

فيما بلغت الزيادة في الأدوية المصنعة محلياً نسبة 100%، وكشف تحقيق حول أزمة الدواء وارتفاع أسعار معظم العقاقير بصورة كبيرة عن رحلات طويلة ومستمرة للمرضى من ولايات السودان المختلفة بحثاً عن أدوية الأمراض المزمنة .

وأكد التحقيق أن أزمة شح العقاقير الخاصة بالأمراض المزمنة والمنقذة للحياة وغيرها شائكة ومتشعبة بشكل كبير، بينما رفض بعض المرضى شراء وصفات طبية بسبب ارتفاع سعرها وعجزهم عن سدادها، ولجأ البعض إلى معاودة الطبيب مرة أخرى ليحدد لهم نوعاً أخر بديلاً يكون بسعر أقل من العلاج الأول .

ونبه التحقيق وبحسب صحيفة الأخبار، إلى انعدام تام للأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وأمراض الجهاز الهضمي، وقطع عدد من الصيادلة بأن مجلس الأدوية والسموم يلزم الشركات الدوائية والمستوردة له من الخارج بسعر البيع الرسمي وفقا لبنك السودان المركزي .

فيما أن الشركات لا تتمكن من الحصول على الدولار من البنوك وتستورد الدواء بسعر السوق الأسود الأمر الذي يؤدي تلقائياً لارتفاع سعر الأدوية عن بيعها للمستهلكين .

الخرطوم (كوش نيوز)

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