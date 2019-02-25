توقعات بنجاحه مصطفي حولي.. تركة ثقيلة لخازن المال العام المكلف

الخرطوم: جمعة عبد الله

تعيين مصطفى حولي، وزيرًا مكلفا للمالية، لا يعتبر مفاجأة للبعض باعتبار أن الرجل قريب من الوزارة، وهو من قليلين صعدوا لقمة الهرم التنفيذي للوزارة من داخلها، حيث ظل يعمل بها سنوات عديدة متدرجاً في المناصب، حتي تسنم منصب الوكيل بالإنابة ثم وكيلاً للوزارة، وهو منصب بالضرورة في عرف الخدمة المدنية لا يسند إلا للمختصين في المجال دون السياسيين، فيما كان حتى قبيل تكليفه يشغل منصب وزير الدولة.

*بروفايل

أبصر وزير المالية المكلف، النور بولاية سنار مطلع خمسينيات القرن المنصرم، وتخرج في جامعة الخرطوم حاملاً بكالريوس الاقتصاد في العام “1975م”، ثم شد الرحال للمملكة المتحدة فحصل على دبلوم التنمية الاجتماعية من جامعة ويلز “1979م”، وألحقها بالماجستير في ذات التخصص ومن ذات الجامعة بعد عامين من ذلك التاريخ، وفي العام “1982م” حصل على ماجستير التخطيط الإقتصادي من نفس الجامعة، كما حاز على شهادة في دراسات التحليل المالي من معهد صندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية “1987م”.

أما عملياً فكانت وزارة المالية هي أول محطة عمل لحولي، فور تخرجه في جامعة الخرطوم ملتحقاً فيها كموظف، وخلال سنين تدرجه في الوزارة زامل حولي عددًا من الوزراء المتعاقبين على إدارتها، كما عمل متعاقداً بمشاريع صندوق النقد الدولي بالسودان، وطوال تلك الفترة كان قريباً من الوزارة ولم يبارحها سوى فترة قصيرة عمل خلالها وزيراً للمالية بولاية سنار، إلى أن عاد مجدداً وبقرار جمهوري وكيلاً للوزارة، علاوة على ذلك شغل حولي العديد من المناصب كعضو مجلس إدارة ومدير للكثير من المؤسسات الاقتصادية مما لا يسع المجال لذكره.

*تركة ثقيلة

ستكون أمام الوزير المكلف تركة ثقيلة عليه حملها، ولن تكون مهمته سهلة في معالجة الاختلالات الإقتصادية، فالرجل ورث من سابقيه وزارة تعاني شح المال وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية ومشكلات التمويل الأجنبي، سواء كمنح أو قروض، كما أسهمت موازنتا العامين الأخيرين في تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه بالأساس، وستكون مهمته الأولى إزاحة مراكز القوى التي تعرقل الإصلاحات لكونها لا تنسجم مع طموحاتهم وتضر بمصالحهم، لكن مقربين من الرجل يقولون إنه قادر على تطبيق ما يريد، وهي المهمة الأساسية التي عُين من أجلها لـ”الإصلاح الاقتصادي”.

*مهني بحت

يعد حولي أكثر وزير مالية يمر على الوزارة التصاقاً بالعمل الاقتصادي كمهني بحت من سابقيه الأربعة، وقد عاصرهم جميعًا، لكنهم كانوا إما سياسيين أكثر من كونهم اقتصاديين، مثل الوزير الأسبق “علي محمود” وبدرجة أقل خلفه “بدر الدين محمود”، وأخيراً معتز موسى، أو بعيدين عن دهاليز الوزارة وخباياها وليسوا من المختصين، ونعني هنا الفريق محمد عثمان الركابي، وشهدت فترته مع الأخير تقديمه استقالته من منصبه في العام “2017م” عقب تعيين الركابي، وقال حينها إنه يعتزم الهجرة للعمل خارج البلاد، قبل أن يتم إثناؤه عن الخطوة.

*نجاح مشروط

ويرى الخبير الاقتصادي، د. الفاتح عثمان، أن تكليف وزير مالية من داخل الوزارة نقطة إيجابية، موضحاً أن المشكلات التي تواجه الوزارة تتطلب شخصية ملمة بها عن قرب.

وقال الفاتح لـ “الصيحة”، إن حولي بالطبع يدرك جيداً ثقل التحديات التي عليه مواجهتها والتغلب عليها، وقال إن المطلوب منه في فترة تكليفه تشكيل فريق عمل مؤهلاً وعلى مستوى عالٍ من المهنية لإنقاذ الاقتصاد السوداني، ومعالجة الاختلالات التي حدثت طوال السنوات الماضية، مشيرًا لأهمية تحديد سياسات مالية فاعلة تساعد على تحقيق الهدف المنشود، ، وزاد ” طالما امتلك سياسات واضحة، وكان قادراً على تطبيقها تتزايد فرص نجاحه”.

ودعا لوضع برنامج اقتصادي محدد بدقة في كافة الوزارات لتعمل عليه في الفترة المقبلة.

*خبرة سنوات

فيما يصف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، د. بابكر محمد توم مصطفى حولي بأنه من خبراء الاقتصاد، وقال إنه اكتسب خبرة طويلة خلال سني عمله في وزارة المالية، خاصة في مجال التخطيط، بجانب أنه خبير في كثير من البلدان الأفريقية، موضحاً في حديث لـ “الصيحة” أن غالب مسيرته المهنية قضاها بذات الوزارة، حيث بدأ فيها موظفاً وتدرج حتى أصبح وكيلاً بالمالية، ثم وزيراً للدولة بالمالية، وأشار التوم إلى أنه ملم إلماماً كاملاً بجميع العمل المالي والاقتصادي، شارك في عدة مؤتمرات اقتصادية خارجية وداخلية.

وأضاف أن مصطفى حولي أكثر شخصية على علم بالمشكلات الاقتصادية التي عايشها مباشرة، واصفاً قرار تكليفه بالصائب، ونوه إلى أن التحديات التي يمكن أن تواجهه متمثلة في التحديات الماثلة للاقتصاد من استقرار اقتصادي وخفض التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية، وإدارة الاقتصاد بما يحقق معاش الناس، فضلاً عن وفرة النقود عبر التعاون الكبير بينه وبين بنك السودان المركزي.

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