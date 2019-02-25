مسؤول برلماني: (المظاهرات ما حتقيف)

الخرطوم: أسماء سليمان قال رئيس شعبة القوات المسلحة بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق خليل محمد الصادق، إن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه على الجميع، فهو يمنع التجمعات والاجتماعات، ليعطي فرصة لترتيب الأوضاع، وبشأن الحوار مع الشباب المحتجين قال: لـ(آخرلحظة)، الحوار لن يتم في الشوارع، وإنما عبر جلسات، و الجلوس مع المتظاهرين سيتم بالاستماع إلى (كل حاجة) وسيكون حواراً بلا حدود، متوقعاً عدم توقف المظاهرات، وقال (المظاهرات ما حتقيف لأن سقف مطالبها عالي). يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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