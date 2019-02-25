النجم الساحلي يكسب رينجرز تحت أنظار الزلفاني

حرص يامن الزلفاني ومساعده العرفاوي المدرب العام ومدرب الأحمال ماريوس على مباراة النجم الساحلي أمام فريق رينجرز النيجيري في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية التي جرت مساء أمس بالملعب الأولمبي بسوسة، وحرص الزلفاني ومساعدوه أثناء المباراة على رصد نقاط القوة والضعف في فريق النجم الساحلي وكانت المباراة على ملعب الأولمبي بسوسة، ودون الزلفاني والعرفانوي حسب صحيفة الصدى، عدداً من الملاحظات على أداء النجم الساحلي، وذكر الزلفاني أن النجم الساحلي فريق شرس وقوي جداً داخل ملعبه ويمتلك لاعبين مميزين لافتاً إلى أن مباراة رينجرز كانت فرصة مناسبة للوقوف على مستوى الفريق من داخل الملعب، واعتبر أن مشاهدة النجم الساحلي أتاحت له الفرصة للوقوف على الكثير من الأشياء التي يرفض الحديث عنها، ولكنه عاد وأكد أنه استفاد كثيراً من متابعة المباراة في الملعب، وأن ذلك سيخدمه في مباراته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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