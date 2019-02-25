بالصور.. (أتني) السوق الأفرنجي للتاريخ حديث

في قلب الخرطوم يقع السوق الأفرنجي قديماً “أتني”، والذي سمي بأتني تيمناً بالعاصمة اليونانية أثينا والذي أصبح في الوقت الحالي سوقاً للفلكلور والتراث السوداني .

جلست صاحب محلات الفلكلور الأستاذ محمد قسم السيد الذي عاصر تاريخ أزدهار أتني في زمن مضى، وأوضح: ” تأسست هذه العمارة الشهيرة في أتني في العام 1959م. وأسسها ثلاثة أشقاء أغاريق وسمي بالسوق الأفرنجي لأن رواده كانوا من الآرمن والأغاريق والطليان واليهود ”، ويمتد هذا السوق من سانت جيمس وحتي المحطة الوسطى والتي أصبحت الآن برج حمزة بلازا .

* أقدم مقاهي العاصمة

كانت المحطي الوسطي في ذلك الزمن أقدم قهوة في العاصمة الخرطوم يملكها سودانيين جاءت بدايتها مع الاستعمار وكانت تقدم أنواعاً مختلفة من المشروبات، منها القهوة والشاي بالإضافة إلى الحليب، بجانب الزنجبيل والنعناع والحلبة واليانسون، حيث كانت موقفا للترماج، وكانت ملتقي الموظفين والطلبة والعمال وكل الفئات، ومن أرقي الطبقات التي ترتاد أتني كانت طبقة الموظفين لأنهم كانوا متعلمين ومستنيرين .

* سانت جيمس

مكان يملكه إيطاليين وترتاده الطبقات الراقية من السودانيين والخواجات، وتقدم فيه المشروبات الروحية بانوا عها . وعندما اندثرت المحطي الوسطي مع نهاية الحكم العسكري في العام 1964م، قام على أنقاضها مقهى أتني بعد ثورة اكتوبر .

وأزدهر المقهى لأن أسلوبه كان مختلفاً من المحطة الوسطي في تقديم وأنواع الطلبات، وكانت قد أدخلت فيه الوجبات السريعة والساندوتشات والأكلات الأوربية التي كانت تقدم، مثل الهامبيرقر والبوفتيك والمشروبات الروحية والعصائر منها الملك شيك التفاح شيك الزبادي شيك، المكان في الغالب يرتاده الأجانب ومن أكثر الطبقات التي كانت تعيش في السودان كانت طبقة اليهود والهنود والارمن والاغاريق، وعندما ازدهرت أتني كانت تسمي الخرطوم بالليل لكثرة الإضاءة فيها ولكثرة جمالها ونظافتها التي كانت تحكي عن جمال الخرطوم .

* ملتقي الأدباء والمثقفين

كانت أتني ملتقي للادباء والمثقفين والفنانيين والشعراء والسياسيون وطلبة جامعة الخرطوم ولاعبين الكرة والشيوعيين وغيرهم، ومن بين الفنانيين الذين كانو يرتادون المقهي الفنان أحمد المصطفي والفنان سيد خليفه والشاعر إسماعيل حسن، ومن لاعبين الكرة كان حسبوا الصغير وحسبو الكبير وعبد الكافي وصديق منزول .

أما السياسيون فكان منهم البحاري عندما كان وزيراً للماليه أنذاك. وطلعت فريد وزير الرياضه،ومحمد خير وزير الخارجية، وجاءت طبقة طلبة جامعة الخرطوم ومنهم عبد الباسط سبدرات، قضبي المهدي، حسين خوجلي , ومن الحزب الشيوعي الشفيع أحمد الشيخ وعبد الخالق محجوب وعبد الله علي إبراهيم ولفيفاً من المبدعين .

وأنتهي ازدهار أتني عندما أغلق نميري الأسواق . وبدأ يستعيد عافيته قليلاً في الإسلاميين والأن أصبح باحة لأسواق الفلكلور والتراث السوداني، ويأتونه الأجانب من الصينيين والاتراك وغيرهم بالإضافه إلى المغتربين من أبناء الوطن .

أجرته: ماريا النمر

الخرطوم (خرطوم ستار)