تغيرات في سياسة الحزب الحاكم بالسودان.. ماذا حدث؟ (تقرير)

بدأ الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" في نهج سياسات جديدة خلال الساعات الأخيرة، في ظل الاختجاجات المندلعة ضد الرئيس السوداني عمر البشير، إعتراضًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة لتظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير.

برز اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الوطني لتغيير اسم الحزب وانفتاحه على القوى السياسية الأخرى ذات المرجعيات الفكرية والقيمية المشتركة والإعلان عن تأسيس حزب جديد يمثل غالية القوى السياسية بما فيها بعض العائدين من التمرد بعد التوقيع على اتفاقية السلام وخوض الانتخابات العامة القادمة من تحت مظلة الحزب الجديد.

وقالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الأثنين” إن تجارب السودان ثرية في صناعة التحالفات والجبهات لتكون أساسًا لعمل سياسي كبير بدءًا من تكوين الجبهة الوطنية التي قادت العمل المعارض ضد حكم الرئيس الأسبق المشير جعفر محمد نميري، وقبلها جبهة الميثاق الإسلامي التي ضمت الإسلاميين في فترة الديمقراطية الثانية ثم الجبهة الإسلامية القومية التي أعلن عنها زعيم الحركة الإسلامية السودانية في فترة الديمقراطية الثالثة الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي.

وقالت الصحيفة إن هناك تفاهمات الآن مع بعض القوى السياسية المتحالفة مع المؤتمر الوطني أو التي تقف بعيدًا عن خط التحالف قد تسفر عن اتفاق قريب.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء لن يكتمل إلا بانعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم الذي تأجيل من أبريل القادم إلى ما بعده بنحو شهرين أو أكثر

كما قال قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الاثنين، إن الحزب سيختار رئيسا له في المؤتمر العام المقبل، وفيما أكد جاهزية الحزب لاختيار البديل للبشير، قطع بأنه غني بالقيادات.

وأكد عضو المكتب الساسي بحزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، جاهزية الحزب الحاكم لتسمية رئيس بديل للبشير، لافتا إلى أن حزبه "غير مفلس" وغني بالقيادات، وأنه لن يعجز عن تقديم شخص لرئاسة الحزب.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن أمين قوله إنه يرجح "تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد شهر رمضان المقبل"، مؤكدا أن المكتب القيادي في الحزب الحاكم لن ينظر في استقالة مقدمة من البشير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة.

وأوضح القيادي بالمؤتمر الوطني أن تجميد رئاسة البشير للحزب في هذه المرحلة، لا تعني أنه ليس عضوا بالحزب، ورفض توصيف ما قام به الرئيس من قرارات بأنه مفاصلة جديدة.