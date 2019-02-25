الخرطوم تستضيف اجتماعات "الرئاسية السودانية الأثيوبية" بالاربعاء

تبدأ الأربعاء في الخرطوم، اجتماعات اللجنة الرئاسية السودانية الأثيوبية المشتركة والتي يرأس الجانب السوداني فيها نائب رئيس الجمهورية والجانب الأثيوبي نائب رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي.

هذا وقد انهت اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الأثيوبية المشتركة أعمالها بالخرطوم، ورأس الجانب السوداني عمر فرج الله وكيل وزارة المالية والجانب الأثيوبي مستر يوهنّس دينقايو وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة.

وأكد وكيل وزارة المالية عمر فرج الله إهتمام رئاسة الجمهورية على مستوى البلدين بتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما.

وأفاد أن أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية والتي تمّ تشكيلها منذ العام 2015م حققت تطوراً إيجابياً ملحوظاً في علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع سيما في مجالات التعاون المصرفي، التجارة، الصناعة، الجمارك، النقل والطرق والجسور، الثروة الحيوانية، الاستثمار والأسواق الحرة.

وأكد فرج الله أهمية تسريع خطى فتح فرع للبنك التجاري الأثيوبي بالخرطوم بغرض تعزيز التعاون المصرفي بين البلدين باعتباره المدخل الأساسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مبيناً أن بلاده قدمت التسهيلات المطلوبة لفتح فرع البنك.

وأشار وكيل المالية إلى أهمية ترسيم الحدود بين البلدين ووضع العلامات الحدودية على الطبيعة بما يعزز تطوير علاقات التعاون الثنائي وتنشيط التجارة البينية وتحقيق مصالح الشعبين.

من جانبه أكد مستر يوهنّس دينقايو رؤية البلدين المشتركة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيداً بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة الحديد، مشيراً إلى أن الإمكانيات الوافرة التي يتمتع بها البلدان تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما.