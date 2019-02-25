قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن بلادها تؤيد فرض عقوبات تستهدف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وأقرب مساعديه بسبب العنف ضد محتجى المعارضة. وأضافت المتحدثة ماريا أديبار خلال مؤتمر صحفى دورى للحكومة "نؤيد فرض عقوبات تستهدف مادورو والمقربين منه على وجه الخصوص، ولا تجعل حياة المواطنين فى فنزويلا أسوأ".

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تؤيد فرض عقوبات على مادورو بسبب العنف ضد المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.