خبير اقتصادي: قطاع المعادن الأكثر جذبا للاستثمارات

اعتبر عميد كلية بحرى الأهلية بروفيسور كمال عيسى قطاع المعادن بالبلاد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات خاصة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك لجهة انه من القطاعات ذات الاهمية الاقتصادية الكبيرة.
وأشار عيسى الى الترتيب الجيد والمشاركة الواسعة التى حظى بها ملتقى التعدين الدولى الرابع الذى نظمته وزارة المعادن مؤخرا مبينا أن عدد الشركات التى شاركت فى هذا الملتقى يقدر بـ 43 شركة محلية واقليمية ودولية.ولفت الى اهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات فى ابراز الامكانيات الضخمة التى تزخر بها البلاد فى هذا المجال والتى تجاوزت الـ 40 صنفا من المعادن على رأسها الذهب كما تساهم مثل هذه الملتقيات فى جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار فى قطاع المعادن بالبلاد.
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