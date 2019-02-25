التامين الصحي يعتزم إدخال مليون "أسرة فقيرة"

توقع المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. طلال الفاضل المهدي، حدوث زيادة كبيرة في التغطية السكانية وإدخال مليون أسرة جديدة فقيرة بدعم من الدولة، وأعلن عن إضافات كبيرة تبنتها الولايات وارتفاع التغطية السكانية إلى 66 في المئة.

وأعلن المهدي عن تحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها للعام 2018 رغم الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وكشف المدير العام للصندوق خلال مخاطبته الملتقى السابع والثلاثين لمديري فروع الصندوق بالولايات، عن ارتفاع التغطية السكانية إلى 66 بالمئة بما يقارب 80 بالمئة من السكان، فضلاً عن التوسع في منافذ تقديم الخدمات الطبية وانتشار مواعينها.

وقال المهدي "إن كل المؤشرات التي كنا نسعى إليها حققناها واقتربنا منها رغم الظروف الصعبة"، مشيراً لمحافظة الصندوق على التوازن المالي خلال الفترة السابقة.

وقال "نحن على مرمى حجر من تغيير المنظومة الإدارية للصندوق والتحول للبرنامج الإلكتروني لدقة المعلومات والشفافية في التعامل معها".

وأشاد بالولايات التي نالت ثقة التأمين الصحي، مما يؤكد الجهد الكبير المبذول على مستوى ولايات السودان المختلفة، متعهداً بالعمل على تحسين أوضاع العاملين واستبقائهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع العمل في التحول في نظام شراء الخدمة.