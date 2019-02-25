مطالبات بتخفيض الجبايات والرسوم علي قطاع السياحة

دعا أمين أمانة السياحة بشعبة وكالات السفر والسياحة صبري حسن، للاهتمام بالسياحة وذلك بتخفيض الكم الهائل من الجبايات والرسوم التي تفرض على المنتج السياحي السوداني وعلى شركات ووكالات السفر والسياحة.

وطالب عبدالرحمن بتبسيط إجراءات التأشيرة بمنحها عند الوصول للمطار، وتعبيد الطرق لمناطق الجذب السياحي، وتشجيع الاستثمار السياحي لإنشاء المنتجعات والفنادق بالقرب من المناطق السياحية، وفتح منطقة النيل عند ملتقى النيلين للمشاهدة والجولات النيلية.

وأشار إلى وجود أكثر من مليار سائح يسافرون سنوياً حول العالم، مشيراً إلى أن قطاع السياحة قوة تحويلية تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة الملايين من البشر.

وأكد عبدالرحمن بمناسبه اليوم العربي للسياحة والذي يصادف الرابع والعشرين َمن فبراير في كل عا إمكانات السياحة في تعزيز التنمية المستدامة، باعتبارها واحداً من قطاعات العمل الرئيسية الذي يوفّر فرصاً مهمة لسبُل العيش، مما يساعد على التخفيف من حدة الفقر ودفع عجلة التنمية الشاملة.

ونوه إلى خطة التنمية المستدامة 2030، والأهداف الإنمائية المستدامة، وأهدافها لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية ودعم التغيير في السياسات والممارسات التجارية وسلوك المستهلك نحو قطاع سياحي أكثر استدامة.