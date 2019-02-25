شاهد| انطلاق "موكب الرفض" متجهًا إلى قصر الرئاسة

خرج الالاف بشوارع الخرطوم، في احتجاجات للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي "موكب الرفض" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة منطلقة من موقف "جاكسون" بالسوق العربي اكبر اسواق العاصمة .
واكد شهود عيان بان منطقة السوق العربي تحولت إلى ساحة يكتظ بالمتظاهرين والأجهزة الأمنية التي سيطرت على المكان واعتقلت مجموعة من المتظاهرين، بحسب شهود عيان للسودان نيوز365.
كما اكد مراسل سودان نيوز إن المتظاهرين استطاعوا أن يتجمعوا رغم التواجد الأمني الكثيف، ورفع المحتجون شعارات منها "حرية سلام وعدالة" و "الثورة خيار الشعب" و"سلمية .. سلمية".
منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط العشرات وفق آخر إحصائية حكومية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
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