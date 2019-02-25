شاهد| انطلاق "موكب الرفض" متجهًا إلى قصر الرئاسة

خرج الالاف بشوارع الخرطوم، في احتجاجات للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة فيما سمي "موكب الرفض" للتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة منطلقة من موقف "جاكسون" بالسوق العربي اكبر اسواق العاصمة .

واكد شهود عيان بان منطقة السوق العربي تحولت إلى ساحة يكتظ بالمتظاهرين والأجهزة الأمنية التي سيطرت على المكان واعتقلت مجموعة من المتظاهرين، بحسب شهود عيان للسودان نيوز365.