طالبات الأحفاد ينفذن وقفة احتجاجية اليوم ضد تحرش قوات النظام بطالبات جامعة مأمون حميدة

نفذت طالبات جامعة الأحفاد للبنات اعتصام ووقفة احتجاجية ضد عنف و انتهاكات امن النظام الممارسة على الطلاب و الطالبات،صباح اليوم (25 فبراير 2019م) في تمام الساعة ١١ صباحاً بساحة مكتبة الحفيد.
وهتف طالبات جامعة الاحفاد "يا مأمون دم الطالب كيف بيهون" تضامناً مع احداث جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا.
وأصدرت في وقت سابق من صباح اليوم طالبات جامعة الأحفاد للبنات بياناً بعنوان (ضد العنف والانتهاكات الممارسة على الطلاب و الطالبات)، أشار إلى “الموقف المشرف لطلاب و طالبات جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا الذي تُوج خلال اليومين السابقين بإحتجاجات تعالى فيها الهتاف السلمي رفضاً للظلم والذل والطغيان، مطالبين بالحرية و السلام و العدالة”، وأوضح أن قوات النظام و كما جرت عليه العادة لم تتوانَ في استخدام أساليب القمع و العنف والإذلال المفرط للطلاب داخل الحرم الجامعي خارجه دونما أدنى مراعاة لطبيعة الاحتجاج أو حرمة و قداسة دور العلم”.
وقال بيان طالبات الأحفاد: “اليوم قد بلغ النظام حداً من الفحش و الانتهاك لا يمكننا السكوت عنه إذ تعرضت بعض الطالبات للتحرش من بعض أفراد قوات النظام القمعية، في مشهد يخلو من الإنسانية، لا يمت للأخلاق بصلة ولا ولن يدعمه قانون أو تبرره سلطة.
إن مثل هذا الفعل ليس بمحل استنكار فقد شهدنا ما شهدنا من تحرش و اغتصاب وتعذيب وقتل فكفانا صمتاً”. وأكدت الطالبات رفضهن “أن تكون كرامة الطلاب والطالبات و جميع النساء عرضة لبطش قوات النظام و نزواتها، وأن تنتهك حرمة نساء كن للثورة مشاعل، خرجن يطالبن بالحرية و كرامة العيش، نساء ينشدن خلاص الوطن وميلاد عهد لا يذل فيه المرء أو يهان”.
“سلاماً يا نساء الأرض قاطبة في كل مكان”
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