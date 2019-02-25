شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امهلت محكمة جنائية بالخرطوم امس ادم سوداكال المتهم بخداع مستثمر سعودى واماراتى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة فرصة اخيرة لاحضار موكله للمثول امامها .. وحددت المحكمة الاستمرار فى جلسة المحاكمة اذا لم يحضر المحامى وحسب قضية الاتهام ان سوداكال يواجه عدة بلاغات بالاحتيال على مستثمر امارتى ب(20) الف دولار وسعودي ب(100) مليون يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تمهل سوداكال فرصة اخيرة لإحضار موكله… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.