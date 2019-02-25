شباب وطني سنار: قرارات الرئيس حاسمة

سنجة : النذير علي قال رئيس المؤتمر الوطني بسنار يوسف صديق إنهم بحاجة إلى حوار مع الشباب في كافة التنظيمات السياسية، داعياً لدى مخاطبته المؤتمر الوظيفي لقطاع الشباب بسنار، الشباب لدعم قضية الإنتاج والإنتاجية، قال والي سنار السابق القيادي بالوطني، عبد الكريم موسى، إن قرارات الرئيس بغية الحفاظ علي لحمة الوطن وحفظها من الانزلاق في ويلات الحرب، من جانبه ووصف أمين شباب المؤتمر الوطني بسنار أحمد عبد لله عبد القادر، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بالحاسمة والمفصلية، وأشاد بانحيازه لقضايا الشباب، ودعوته لهم إلى جمع الصف الوطني والعمل علي توحيد الجبهة الداخلية.. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة

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