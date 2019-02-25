صندوق الإسكان يتجه لإنشاء قرى نموذجية بالولايات

يتجه الصندوق القومي للإسكان والتعمير لإنشاء قرى نموذجية بالمناطق التي تأثرت بالسيول والفيضانات والكوارث الطبيعية بالولايات. وأعلنت إدارة الصندوق عن خطة لإنشاء ألف وحدة سكنية بمحلية المتمة بولاية نهر النيل، بجانب إنشاء قرى نموذجية بنهر النيل.

وأكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د. غلام الدين عثمان آدم، اهتمام الصندوق بدعم المتأثرين بالكوارث الطبيعية بالتنسيق مع الولايات والأجهزة المختصة.

وأشار خلال زيارته لولاية نهر النيل في اليومين الماضيين إلى الاستعداد للتعاون مع حكومة ولاية نهر النيل.

وأوضح غلام في تصريحات إعلامية أنه قام خلال الزيارة بعقد اجتماع مع الجهات المختصة وممثلي القرى المتضررة، وبحث الترتيبات التي تمت لبداية العمل في إعادة تخطيط قرية “مديني” التي تهدمت وتأثرت منازلها نتيجة للنز المائي من ترعة مشروع مديني الزراعي، واطمأن على بدء العمل في تشييد 104 وحدة سكنية.

وأضاف الأمين العام للصندوق أن الاجتماع وقف على أحوال الأهالي بقرية بقروسي المتأثرين بظاهرة الهدام بالمنطقة والخطة الموضوعة لترحيلهم، مشيراً إلى أن الاجتماع قرر وضع الترتيبات اللازمة لبدء العمل في تنفيذ 300 وحدة سكنية كمرحلة أولى، ووجه صندوق الإسكان في الولاية بإعداد الدراسات اللازمة.

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