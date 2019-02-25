تفاصيل أضخم تلاعب في أموال الدواء

تقرير :رقية يونس

فجَّر موظف بإدارة التفتيش ببنك السودان المركزي أمس للمحكمة مفاجأة داوية كشف خلالها عن وجود(4) موظفين ببنك تجاري شهير متهمين في بلاغات مخالفات في حساب استيراد الادوية من الخارج بالمحاكم.

وكشف الموظف بادارة التفتيش ببنك السودان المركزي وليد عوض الزاكي، لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله، بوصفه شاهد اتهام اول، أن البنك المركزي أصدر قراراً في مواجهة بنك تجاري معروف وتغريمه وذلك لمخالفته منشور استيراد الادوية وتصرفه في الحساب للاستيراد لغير الادوية، مشدداً على البنك المركزي أمر البنك التجاري باسترداد جميع الأموال التي أخذت من حساب الدواء لغير ذلك، نافياً علمه بقيام البنك المركزي بتسوية مع المتهم في القضية.

تفتيش البنك

موضحاً بأنه تم تكليفه من إدارة البنك المركزي ضمن آخرين على رأسهم محافظ البنك المركزي لمراجعة حساب استيراد الادوية بالبنوك التجارية لوجود ممارسات مخالفة في الحساب من ضمنها عدم وصول البضاعة؛ منوهاً الى أنه وبالتفتيش تم العثور على (13) عملية طلبات استيراد الادوية من الخارج لشركتي المتهم في القضية بها ملاحظات تتمثل في اختلاف شكل الأوراق التي تصدر من المجلس القومي للأدوية والسموم وموقع الختم فيها والذي تبين بأنه موجود في جميع المستندات بجهة محددة، مشدداً على أنه وبالتفتيش والملاحظات تبين بأن جميع التوصيات لعمليات المتهم بها توقيع طبيب واحد فقط خلاف ماهو معمول به في عمليات استيراد الادوية من الخارج. ونبه شاهد الاتهام الأول المحكمة الى أنهم قاموا بمراجعة (4) بنوك تجارية بها حساب الادوية حسب المنشور الصادر من البنك المركزي لذلك والمتعلق باستيراد الادوية فقط، وليس المستلزمات والخامات الطبية.

شركة غير طبية

في سياق متصل كشف شاهد اتهام ثانٍ موظف بادارة الرقابة المصرفية والتفتيش ببنك السودان المركزي الصادق محمد، للمحكمة عن حصول شركتي المتهم على اموال الدواء اللتان اتضح بأنهما غير طبيتين وغير مسموح لهما باستيراد الادوية، منوهاً الى أن الشركتين تبين بأن ليس لديهما سجل باستيراد الادوية ورغم ذلك فإن البنك التجاري مررها وهو أمر مخالف لاستيراد الادوية -على حد زعمه للمحكمة- مشدداً على ان المتهم مدير الشركتين خالف ضوابط استيراد الادوية من الخارج بأخذه مبالغ الادوية ولم يستوردها، موضحاً بأنه وبمراجعة النظام الإلكتروني (الايمكس) للبنك المركزي تبين وجود استمارات طلبات استيراد أدوية المتهم معلقة، منوهاً الى أنه وبعد ذلك حظر المتهم مصرفياً لمخالفته ضوابط استيراد الادوية من الخارج.

في سياق مغاير كشف شاهد الاتهام الثاني عن وجود (34) شركة مخالفة لاستيراد الادوية من الخارج وأن أغلب تركيزها داخل بنك الشمال الاسلامي، مشيراً الى أنه ومنذ صدور المنشور (3/2013م ) المتعلق باستيراد الادوية من الخارج من بنك السودان المركزي، لم يكتشف وجود مخالفة في حساب الادوية إلا في مارس2016م .

معاقبة بنك

ونوه شاهد الاتهام الثاني للمحكمة بأن البنك التجاري الشهير تمت معاقبته من قبل بنك السودان المركزي لمخالفته منشور استيراد الادوية من الخارج في ما يتعلق بالأدوية البشرية، الى جانب أن البنك التجاري لم يستوفِ الموافقة الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، اضافة الى أن المعاقبة للبنك الشهير جاءت ضمن مستندات أخرى اوردها فريق التفتيش.

تضارب مستندات

واكد شاهد الاتهام للمحكمة بأنه وبمراجعة فريق التفتيش للمستندات المتعلقة بطلبات المتهم لعمليات استيراد الادوية عبر شركتيه، تبين بأن بها تضارب ومخالفة المستندات الصحيحة، لافتاً الى أنه ومن خلال خبرته في أعمال التفتيش فإن وجود الختم في مكان واحد بالتوصية يعتبر أمراً مستحيلاً بحد وصفه،الى جانب ملاحظته بأن مستندات الفواتير المبدئية بها أخطاء إملائية للغة الإنجليزية المدونة بها، مشدداً على أنها لا تكتب بهذه الطريقة الفنية مطلقاً، منوهاً الى أن الأخطاء بالمستندات أوحت إليه كمفتش بأنها مزورة وليست صادرة من جهة رسمية، وبالتالي توصلهم كفريق تفتيش الى وجود تضارب في المستندات، وشرح شاهد الاتهام الثاني للمحكمة تفصيلاً عن ملاحظاته كمفتش على مستندات شركتي المتهم وتوصل الى أن شركته الاولى اسموس تقوم بتغيير ترويستها اليوم والآخر – حسب أقواله.

موضحاً بأن المتهم تحصل على مايفوق الـ(5)ملايين درهم إماراتي من بنك الشمال الاسلامي من حساب الادوية بموجب (13) عملية لاستيراد الادوية من الخارج عبر شركتيه (اسموس/بتراكو) إلا أنه لم يستورد الادوية من الخارج ،مشيراً الى أن المتهم بعد ذلك أعاد ما يفوق المليون درهم اماراتي للبنك المركزي عبر بنك الشمال.

وفي السياق أغلقت المحكمة قضية الاتهام وحددت جلسة اليوم لاستجواب المتهم .

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