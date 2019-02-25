ضبط مزرعة "حشيش" بولاية الجزيرة

تمكن قسم شرطة ابو عشر بولاية الجزيرة، يوم الإثنين، من ضبط مزرعة للحشيش بأحد “الكنابي” ليتم العثور على حوض كبير مزروع بالحشيش في مرحلة الحصاد، إلى جانب كميات أخرى مجففة، فضلاً عن كمية من الخمور المعبأة للبيع.
وبعد تأكد الشرطة والجهات المختصة من كل المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وقامت قوة بقيادة رئيس قسم شرطة ابو عشر النقيب شرطة غازي عبدالرحمن والملازم شرطة خالد حسن هجانة، بمداهمة المسكن وعثرت على المزرعة وكميات الخمور، وقد تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم بالقيد ١٥ تحت المادة ١٥أ.
من جانبه، أشاد مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة إبراهيم محمد المهدي، بهذا الإنجاز، ممتدحاً قوة وبسالة شرطة القسم، فيما أكد العميد شرطة أيمن حامد استمرار الجهود لمكافحة الجريمة بأنواعها خاصة المخدرات التي تعيق مسيرة البناء وتدمر المجتمع.
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