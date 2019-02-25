أوضاع اللاعبين تجتمع بأندية الممتاز ظهر اليوم

تنطلق عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم فعاليات الاجتماع الاستثنائي ما بين قيادة الاتحاد السوداني لكرة القدم ممثلةً في البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس الادارة، ولجنة أوضاع اللاعبين بقيادة الدكتور أمين عثمان الجابري نائب رئيسالاتحاد ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين، وأندية الدوري الممتاز في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في الخرطوم2، وذلك لمناقشة بندين من الأهمية بمكان حول التسجيلات التكميلية في مارس المقبل، فالأول يتناول التسجيل الالكتروني الذي سيتم تطبيقه بالكامل بعد أن تم تنفيذه جزئياً في موسم الانتقالات الرئيسية، والبند الثاني يتعلق بتعاقدات اللاعبين ونهاية أمدها، إزاء التحول الكبير في خارطة الموسم الكروي بالسودان من البداية في فبراير إلى البداية في أغسطس ابتداءً من الموسم القادم 2019/2020م حيث سيتنتهي الموسم الكروي الحالي في بختام مايو المقبل.
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