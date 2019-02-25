اتحاد العمال يحذر من استغلال قضايا العاملين لتمرير أجندة المعارضة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عدم اعترافه بكيان تجمع المهنيين الذي يدعو للعصيان والإضراب عن العمل لتمرير أجندته السياسية ، محذراً القوى السياسية والمعارضة من استغلال قضايا العاملين والتدخل في شؤونهم.

وقال المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الاتحاد حسب صحيفة ألوان، أن المرحلة التي تشهدها البلاد تعتبر مرحلة مفصلية وتتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات خاصة شريحة العاملين، مؤكداً مساندتهم ودعمهم لموجهات وقرارات رئيس الجمهورية التي تلاها في خطابه الأخير والتي تهدف للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، مضيفاً أن جميع منسوبيه أكدوا رفضهم القاطع لدعوات الإضراب عبر شعارات تهدف لزرع الفتن والكراهية وسط المجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)