أسرة تعفي عن أجنبي قتل ابنها بعد استدراجه بواسطة محبوبته

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة د. عمر محمد أحمد التوم حكماً يقضي بالسجن (5) سنوات في مواجهة أجنبي قتل صاحب ورشة في خلاف حول فتاة، وذلك بعد تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص والعفو عن المتهم .

وأصدرت المحكمة القرار في الحق العام، وحسب قضية الاتهام فإن المتهم قام بطعن القتيل بعد أن علم بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المتهمة الثانية، وفي يوم الحادثة قامت المتهمة الثانية بإستدارج القتيل، وسدد له المتهم طعنة أودت بحياته بالشارع العام بأحد أحياء الحاج يوسف .

Advertisements

وفور تلقي الشرطة للبلاغ باشرت تحقيقاتها وألقت القبض على (7) متهمين بينهم المتهمة الثاني، بيد أنهم تم الإفراج عنهم بالضمانة العادية، وثبت تورط المتهمة في القضية وتم القبض عليها مرة أخرى وبإرشاد منها تم القبض على المتهم .

وبحسب صحيفة المجهر، أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد وبإحالة الملف إلى المحكمة وبسماع المحكمة لأطراف القضية أسدل ملف الدعوى .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)