تاجر يسدد طعنة لزبون بسبب قطعة (طعمية) بشرق النيل

سدد تاجر طعنة بالسكين لزبون في بطنة الحقت به الأذى الجسيم بشرق النيل، بسبب قطعة (طعمية). ونقل مصدر أن الجاني يمتلك متجراً بالمنطقة حيث حضر إليه المجنى عليه لشراء أغراض، وأثناء المبايعة أخذ قطعة طعمية وتنولها الأمر الذي رفضه صاحب المتجر ودفعه للنقاش مع الزبون، ومن ثم الدخول في مشاجرة أسفرت عن تسديد طعنة الحقت الأذى بالزبون وفقاً لصحيفة السوداني، الذي نقلته الشرطة إلى المستشفى ودونت بلاغاً ضد التاجر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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